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Зеленський очікує на підписання безпекових договорів із ще 9 країнами

Понеділок, 15 липня 2024, 15:15 - Віктор Волокіта , Європейська правда

Україна веде перемовини про підписання двосторонніх безпекових угод у продовження вільнюської декларації "Групи семи" із ще дев’ятьма країнами на додачу до 23, з якими угоди вже підписані.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, 15 липня, передає кореспондент "Європейської правди".

Зеленський зазначив, що до Вільнюської декларації G7 про "гарантії безпеки" для України доєдналися загалом 32 країни.

"Це 32 країни з якими ми підписали, або в процесі і підпишемо двосторонні договори щодо гарантій безпеки. 23 країни вже мають з Україною відповідні договори, там усе від грошей до зброї, від гуманітарки до відновлення", – розповів президент.

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"Приблизна сума цих договорів – 38 млрд доларів, я вважаю, що це потужний результат", – додав Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, у тиждень саміту НАТО були підписані безпекові угоди з Польщею, Люксембургом та Румунією. Також на полях саміту підписали додатковий договір Ukraine Compact - багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.

Після того Зеленський анонсував ще три угоди – з Чехією, Словенією та Ірландією. 

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Європейська правда

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