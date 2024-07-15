Управління дронами, тири: уряд виділяє 1,65 млрд на обладнання "Захисту України"

Уряд виділяє 1,65 млрд грн на закупівлю сучасного обладнання для оновленого курсу "Захист України".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"У містах створять навчальні осередки Захисту України. Один буде на 5–10 шкіл чи на громаду. Якісно облаштований осередок означатиме, що діти з різних шкіл матимуть рівний доступ до якісного обладнання та зручного приміщення", - повідомив Федоров.

Для осередків через Prozorro Market закуплять сучасну техніку, зокрема:

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інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;

симуляції управління дронами, які налічують дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання;

навчальні тири й макети;

аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети.

"Вся країна живе в умовах повномасштабного вторгнення, де важливу роль відіграють технології, тому діти мають уміти з ними працювати ще зі школи. Це основа нашого безпечного майбутнього", - розповів Федоров.

Він нагадав, що Мінцифри зараз комплексно оновлює підхід до викладання Захисту України в 10–11 класах, раніше це були Захист Вітчизни, Допризовна підготовка.

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Економічна правда