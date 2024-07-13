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У результаті обстрілу Мирнограда загинули три працівники "Метінвесту"

Субота, 13 липня 2024, 15:37 - Володимир Тунік-Фриз

Ввечері 12 липня центр міста Мирноград Донецької області потрапило під обстріл російських окупантів, у результаті загинули три працівники підприємства "Покровськвугілля" компанії "Метінвест".

Про це повідомляє пресслужба "Метінвест".

Як зазначають у повідомленні, під обстріл потрапив автобус Збагачувальної фабрики "Свято-Варваринська", де перебували працівники "Покровськвугілля". Три працівники загинули.

Крім цього, поранення різного ступеня важкості отримали ще троє робітників. Усіх постраждалих було негайно доправлено до лікарень для надання необхідної медичної допомоги.

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Нагадаємо:

Внаслідок обстрілів російськими військами Донецької області за 12 липня у регіоні загинули щонайменше 5 людей, більше 10 людей були поранені.

Економічна правда

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Метінвест Донбас компанії
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