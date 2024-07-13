Уряду Естонії довелось пояснювати, що допомога Україні не спричинить дефіцит електрики

Міністр фінансів Естонії Март Вирклаєв надав пояснення планів держави щодо безоплатної передачі Україні обладнання з Нарвських електростанцій.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це міністр заявив у відповідь на запит опозиційного депутата Рійгікогу Євграфова.

Опозиціонер поцікавився, чому Естонія передає свої потужності іншій державі в ситуації, коли в країні може виникнути дефіцит керованих виробничих потужностей.

Міністр пояснив, що обладнання, яке передається, є частиною колишнього першого енергоблоку Естонської електростанції, виведеного з експлуатації 2020 року.

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"Відновлення роботи першого блоку виключається як екологічними обмеженнями ЄС на викиди, так і фізично застарілим і непрацездатним обладнанням. Передача обладнання не вплине на забезпечення надійності постачання", – йдеться у відповіді міністра.

Він уточнив, що Україні планують передати турбінне і генераторне обладнання першого енергоблоку і трансформатор Балтійської електростанції, який уже давно не використовують.

Відповідаючи на запитання, за рахунок яких потужностей планується компенсувати можливий дефіцит електроенергії, міністр зазначив, що дефіциту не виникне.

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"За винятком випадків, коли обладнання перебуватиме на позаплановому ремонті через дефекти. Для задоволення очікувань держави достатньо потужностей третього, четвертого, п'ятого, шостого і восьмого блоків Естонської електростанції, а також блоку Аувереської електростанції", – пояснив міністр.

У своєму запиті Євграфов також попросив пояснити, яким чином зелене мислення сумісне з передачею Естонією забруднюючих об'єктів іншій країні в ситуації, коли Естонська держава ухвалила рішення закрити старі сланцеві блоки саме через те, що вони забруднюють навколишнє середовище.

"У ситуації війни ми керуємося запитом українських енергетиків і розуміємо потребу у відновленні знищених потужностей. Обладнання, що передається, – турбіна, генератор і трансформатор – не є обладнанням, яке забруднює навколишнє середовище, а призначені для перетворення теплової енергії в електроенергію. Сланцеві котли передаватися не будуть", – повідомив Вирклаєв.

Нагадаємо, Польща звернулася до Єврокомісії з пропозицією постачати в Україну електроенергію, вироблену з польського вугілля на польських ТЕС, але вона має умови.

Днями Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проекту "газ на електроенергію".

Європейська правда