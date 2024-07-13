В Ростовській області через атаку дронів горить нафтобаза

У ніч на суботу у Цимлянському районі Ростовської області близько 4.00 внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на нафтобазі.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram

Деталі: За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Пожежі присвоєно 3 ранг.

У ніч на суботу у Цимлянському районі Ростовської області близько 4.00 внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на нафтобазі. pic.twitter.com/koQOcOxBJ7 Реклама: July 13, 2024

На місці працюють пожежні розрахунки, задіяно 49 осіб та 14 одиниць техніки.

Українська правда

Реклама: