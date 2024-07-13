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В Ростовській області через атаку дронів горить нафтобаза

Субота, 13 липня 2024, 10:00 - Володимир Тунік-Фриз

У ніч на суботу у Цимлянському районі Ростовської області близько 4.00 внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на нафтобазі.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram

Деталі: За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Пожежі присвоєно 3 ранг.

На місці працюють пожежні розрахунки, задіяно 49 осіб та 14 одиниць техніки. 

Українська правда

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