В Ростовській області через атаку дронів горить нафтобаза
Субота, 13 липня 2024, 10:00 -
У ніч на суботу у Цимлянському районі Ростовської області близько 4.00 внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на нафтобазі.
Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram
Деталі: За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Пожежі присвоєно 3 ранг.
У ніч на суботу у Цимлянському районі Ростовської області близько 4.00 внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на нафтобазі. pic.twitter.com/koQOcOxBJ7Реклама:— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 13, 2024
На місці працюють пожежні розрахунки, задіяно 49 осіб та 14 одиниць техніки.
Реклама:
Реклама: