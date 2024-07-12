Відсутність водіїв, зростання продажу в гривні: Основні тенденції фармринку цьогоріч

Основними тенденціями фармринку України в січні-червні 2024 року були зростання продажу в гривні, кадровий голод і зростання попиту в сегменті антипсихотиків, антидепресантів і заспокійливих, а також розвиток власних торгових марок аптечних мереж.

Про це повідомив регіональний директор фармкомпанії Acino Євген Заїка, передає "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи розвиток фармринку в першому півріччі 2024 року, він відзначив зростання продажу на рівні 19% у грошовому вираженні, водночас обсяг продажу в упаковках зріс лише на 3%.

За словами Заїки, основною частиною зростання в грошовому вираженні є збільшення ціни.

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Зокрема, частка дорогих лікарських засобів у першому півріччі становила 87,7% у грошовому вираженні, але їхня частка в натуральному вираженні становила 52,4%.

Крім того, Заїка зазначив, що в першому півріччі в загальному обсязі ринку зростала частка дієтичних добавок.

За його словами, собівартість фармвиробництва в січні-червні 2024 року "значно збільшилася порівняно з першою половиною 2023 року", що було пов'язано зі збільшенням витрат на персонал, ціни на активні фармацевтичні інгредієнти (АФІ) та пакувальні матеріали.

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Коментуючи роботу фармвиробництва в умовах дефіциту і відключень електроенергії, Заїка зазначив, що 2021 року компанія інвестувала $0,5 млн у генератори, що надають змогу заводу працювати під час відключення електроенергії.

Водночас він акцентував увагу на постійному зростанні вартості логістики "через відсутність водіїв".

Нагадаємо:

Аптечні продажі в Україні в січні-травні 2024 року зросли в грошовому виразі на 13,87% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 80,159 млрд грн, у натуральному скоротилися на 4,2% - до 491,363 млн упаковок.

Економічна правда