В Ірпені ввели графіки обмеження водопостачання: причини 

В Ірпені (Київська область) через довготривалі відключення світла та надмірний полив сталося критичне падіння тиску в мережі водопостачання. Щоб стабілізувати ситуацію у місті вводять тимчасові графіки обмеження водопостачання.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

12 липня графік по місту наступний:

з 17:00 до 22:00 – вода матиме достатній тиск;

з 22:00 – вода подаватиметься із заниженим тиском (на верхніх поверхах можлива її повна відсутність) – аби встигнути наповнити резервуари на наступну добу.

"На балансі "Ірпіньводоканалу" перебуває сотні об’єктів. Критична інфраструктура водоканалу, яка відповідає за подачу води у водопровідну мережу міста, має потужні генератори і працює безперебійно.

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Але забезпечити генераторами всі відключені свердловини (їх 60), й головне контролювати їхню роботу – задача практично непідйомна для наших ресурсів", - написав Маркушин у Telegram.

За його слова, проблема в ці спекотні дні нагальна в багатьох громадах України, через що столиця вдвічі зменшила подачу води до Ірпеня.

Нагадаємо:

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Загальний борг киян за спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення становить понад 6,2 млрд грн, а за послуги постачання холодної води та водовідведення – близько 1,2 млрд грн.

Економічна правда