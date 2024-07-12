Всі розділи
Укр / Рус

В Ірпені ввели графіки обмеження водопостачання: причини 

П'ятниця, 12 липня 2024, 20:10 - Віктор Волокіта

В Ірпені (Київська область) через довготривалі відключення світла та надмірний полив сталося критичне падіння тиску в мережі водопостачання. Щоб стабілізувати ситуацію у місті вводять тимчасові графіки обмеження водопостачання.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин. 

12 липня графік по місту наступний:

  • з 17:00 до 22:00 – вода матиме достатній тиск;
  • з 22:00 – вода подаватиметься із заниженим тиском (на верхніх поверхах можлива її повна відсутність) – аби встигнути наповнити резервуари на наступну добу.

"На балансі "Ірпіньводоканалу" перебуває сотні об’єктів. Критична інфраструктура водоканалу, яка відповідає за подачу води у водопровідну мережу міста, має потужні генератори і працює безперебійно. 

Реклама:

Але забезпечити генераторами всі відключені свердловини (їх 60), й головне контролювати їхню роботу – задача практично непідйомна для наших ресурсів", - написав Маркушин у Telegram. 

За його слова, проблема в ці спекотні дні нагальна в багатьох громадах України, через що столиця вдвічі зменшила подачу води до Ірпеня. 

Нагадаємо: 

Реклама:

Загальний борг киян за спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення становить понад 6,2 млрд грн, а за послуги постачання холодної води та водовідведення – близько 1,2 млрд грн. 

Економічна правда

електроенергія вода
Реклама:
Матеріали за темою
Графіки світла у суботу: у 4 областях є ймовірність відключень у світло-сірих зонах 12 липня 2024, 17:32
Ситуація дуже непроста: Україна втратила майже всю маневрову генерацію - Зеркаль 12 липня 2024, 16:53
Ніхто серйозно не сприймав необхідність побудови децентралізованої генерації - Зеркаль 12 липня 2024, 16:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті