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На Закарпатті з'явиться новий індустріальний парк: планують залучити 36 млн євро інвестицій 

П'ятниця, 12 липня 2024, 19:25 - Віктор Волокіта

Близько 900 нових робочих місць у переробній промисловості створять у Мукачево Закарпатської області завдяки заснуванню у місті нового індустріального парку. 

Про це повідомляє Міністерство економіки. 

Як йдеться в повідомленні, рішення про включення парку "ЕКО Мукачево" до Реєстру індустріальних (промислових) парків ухвалив Кабмін на засіданні 12 липня. Як йдеться в концепції індустріального парку, на його території створять низку підприємств у переробній галузі. Вони будуть займатись деревообробкою, виробництвом паперу та паперових виробів, а також виготовленням поліграфічної продукції. 

Також передбачається, що на території парку будуть працювати підприємства з виробництва текстилю та електричного устатковання, компанії, які спеціалізуються у галузях електронної промисловості, металообробки,  харчових технологій, науково-технічній діяльності, діяльності у сфері інформації й телекомунікацій, альтернативній енергетиці та інших сферах, сумісних із зазначеними. 

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В облаштування індустріального парку на території 23 Га ініціатори його створення планують залучити інвестиції на суму понад 36 млн євро.

Загалом разом з "ЕКО Мукачево" в Україні вже нараховується 85 індустріальних парків.

Нагадаємо: 

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Близько 4,5 тисяч нових робочих місць буде створено завдяки роботі трьох нових індустріальних парків у Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях. 

Економічна правда 

Мінекономіки інвестиції
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