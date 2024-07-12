В Україні впроваджують електронні протоколи про порушення ПДР

В Україні стартувало впровадження електронних протоколів для документування правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Про це повідомляє Національна поліція.

Нацполіція ініціювала ведення електронного документування адміністративних порушень, що автоматизує робочий процес та займе значно менше часу.

Як йдеться в повідомленні, протоколи в паперовому вигляді є рівнозначними й мають однакову, відповідно до законодавства, юридичну силу.

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"Поліцейський роздруковує електронний протокол на спеціальному пристрої у двох примірниках, один із яких під розписку вручається водію, а інший примірник залишається в поліцейського та в подальшому надсилається на розгляд до суду разом з іншими матеріалами справи", - розповіли в Нацполіції.

Серед переваг електронних протоколів у поліції вважають те, що інформація про особу та транспортний засіб до електронного протоколу може завантажуватися через застосунок "ДІЯ", а також покращення якості складання адмінматеріалів, оскільки виключається фактор нерозбірливого почерку.

Економічна правда

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