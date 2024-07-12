Платформі X Ілона Маска загрожує великий штраф у ЄС через синю галочку

ЄС погрожує X Ілона Маска штрафом у 6 відсотків від обороту платформи через низку проблем з прозорістю в соціальній мережі, в тому числі через те, що компанія дозволила людям придбати "галочку".

Про це повідомляє газета Financial Times.

Європейська комісія заявила, що X "порушила" знаковий для блоку Закон про цифрові послуги, який набув чинності цього року і був розроблений для кращого контролю за контентом в Інтернеті.

У попередніх висновках розслідування ЄС заявив, що рішення, прийняте після поглинання компанії Ілона Маска за 44 мільярди доларів два роки тому, дозволити будь-кому платити за отримання синьої галочки, призведе до обману мільйонів користувачів.

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"Оскільки будь-хто може підписатися на отримання такого "перевіреного" статусу, це негативно впливає на здатність користувачів приймати вільні та обґрунтовані рішення щодо автентичності облікових записів і контенту, з яким вони взаємодіють", - заявили регулятори в Брюсселі.

X може захистити себе, але якщо висновки ЄС підтвердяться, компанії загрожують штрафи в розмірі до 6 відсотків від її загального світового обороту.

Брюссель додав, що практика X не відповідає вимогам DSA у низці сфер, таких як заборона використання "темних схем" - оманливих методів, що використовуються для маніпулювання поведінкою користувачів, а також прозорість реклами та надання належного доступу до даних для дослідників.

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"Колись сині галочки означали надійні джерела інформації. Тепер, коли йдеться про X, ми попередньо вважаємо, що вони обманюють користувачів і порушують DSA. Зараз X має право на захист, але якщо наша думка підтвердиться, ми накладемо штрафи і вимагатимемо значних змін", - сказав Тьєррі Бретон, комісар Франції з питань внутрішнього ринку.

Нагадаємо:

Платформа X Ілона Маска постраждала від уповільнення темпу зростання кількості користувачів.

Економічна правда.