Благодійні та громадські організації в Україні масово не подають фінансову звітність

76% благодійних організацій (БО) і 87,5% громадських організацій (ГО) не подали свою фінансову звітність за 2023 рік. Але тренд покращується порівняно з минулими роками.

Про це повідомляє пресслужба платформи відкритих даних Опендатабот.

Зазначається, що 22 417 благодійних організацій не подали до держстату фінзвітність за минулий рік. Це 76% від загальної кількості зареєстрованих благодійних установ в Україні.

В повідомленні також додають, що неподання даних про фінанси не є трендом воєнного часу. Така тенденція продовжується вже кілька років. Напротив, від початку повномасштабної війни ситуація навіть покращилась. Так, у 2021 році звіти не подавали 94% БО, а у 2022 — 82,4% БО.

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Найбільше непідзвітних благодійних установ на тимчасово окупованих та прифронтових регіонах: на Луганщині (98% не звітують), Донеччині (89%), Херсонщині (87%). Ймовірно, це пов’язано з труднощами в роботі через бойові дії.

Антилідерами стали також Миколаївщина (77%), Запорізька область (76%) та Одещина (75%).

Повідомляється, що найчастіше від звітності ухиляються фонди, що надають соціальну допомогу — 87%, займаються освітою — 6,8% та громадські організації (ГО) — 4,3%.

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До слова, серед ГО тенденція до відмови від звітності ще помітніша. Торік звіти не подало 87,5% від усіх зареєстрованих ГО, а у 2022 та 2021 роках таких організацій було ще більше — 90,8% та 96,5% відповідно.

"Від початку повномасштабної війни держава не штрафує компанії за несвоєчасне подання фінансової звітності — зокрема, й благодійні та громадські організації. Деякі організаціі користуються цією нагодою та не звітують про свої фінанси", – коментує адвокат, арбітражний керуючий, юридичний інженер Опендатабота Денис Попов.

Економічна правда