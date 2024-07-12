Компанія "Київстар" та фонд "Повернись живим" зібрали 65 млн грн на мобільні системи зв’язку для ППО

Компанія "Київстар" та фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" акумулювали 65 мільйонів гривень для Повітряного командування "Південь" в рамках спільного проєкту "Нам тут жити: мобільні системи зв’язку для ППО".

Зокрема, 50 млн грн задонатив Київстар. Ще 15 мільйонів було зібрано завдяки 132 тис. абонентів компанії за допомогою благодійної Суперсили "Допомога ЗСУ".

"Підтримувати захисників – наш постійний обов’язок, як української компанії. Нам в Київстар важливо реалізовувати проєкти, які будуть закривати потреби військових та зберігати життя людей. І мобільні системи зв’язку для ПвК "Південь" – це те, що потрібно вже сьогодні для забезпечення безпеки українців. Ми дякуємо усім абонентам, які приєднуються до соціально-важливих ініціатив Київстар та разом з нами наближають перемогу", — коментує Олександр Комаров, генеральний директор Київстар.

Збір в рамках проєкту, який запустили у квітні, було закрито всього за 3 місяці. Нагадаємо, що ініціатива й внесок від Київстар є першою частиною допомоги зі 100 мільйонів гривень для ЗСУ, анонсованих після кібератаки наприкінці 2023 р.

Завдяки зібраним коштам, сили ПвК "Південь", які прикривають Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, а також частково Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області, отримають десять комплексних апаратних звʼязку (КАЗ).

КАЗи — це спеціально обладнані повнопривідні вантажівки, розроблені фахівцями фонду "Повернись живим" і військовими протиповітряної оборони ПС ЗСУ.

"Комплексні апаратні звʼязку (КАЗи), які ми передамо військовим разом із Київстар — це така відповідь на нові виклики війни. Обладнані на базі прохідних вантажівок, КАЗи координують роботу та організовують звʼязок між підрозділами ППО. Вони приймають інформацію про небезпеку з повітря і за лічені секунди передають її у бойовий підрозділ", — пояснює заступник директора Фонду "Повернись живим" Олег Карпенко.

Наявність та робота КАЗів в ПС ЗСУ значно підвищать ефективність захисту повітряного простору над південними регіонами України.

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" продовжує акумулювати кошти на поточні потреби Повітряних Сил ЗСУ. Підтримати діяльність фонду можна, задонативши на його рахунок.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2024 року обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін.

Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології і в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн дол США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів.

Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua