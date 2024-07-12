Apple відчуває брак ексклюзивних додатків для своєї гарнітури Vision Pro

Apple намагається залучити свіжий контент для своєї інноваційної гарнітури Vision Pro, адже доступна лише невелика частина додатків у порівнянні з кількістю для iPhone і iPad.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Відсутність "програми-вбивці", яка б заохочувала клієнтів платити понад 3500 доларів за неперевірений новий продукт, вважається проблемою для Apple, оскільки Vision Pro з'явиться у продажу в Європі в п'ятницю.

Нещодавно Apple заявила, що для її пристрою з "просторовими обчисленнями" доступно "понад 2 000" додатків, через п'ять місяців після його дебюту в США. Це порівняно з більш ніж 20 000 додатків для iPad, які були створені до середини 2010 року, через кілька місяців після того, як планшет з'явився у продажу, і близько 10 000 додатків для iPhone до кінця 2008 року, коли був запущений App Store.

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"Загальна траєкторія запуску Vision Pro в лютому цього року була набагато повільнішою, ніж багато хто сподівався", - сказав Джордж Джіжіашвілі, аналітик компанії Omdia, що займається відстеженням ринку.

"Реальність така, що більшість часу і грошей розробників будуть присвячені платформам з мільярдами користувачів, а не десятками чи сотнями тисяч".

В Apple вважають, що пристрій змінить те, як мільйони людей працюють і розважаються. Гарнітура балансує між віртуальною реальністю, в якій користувач занурюється в цифровий світ, і версією "доповненої реальності", яка накладає зображення на реальне оточення.

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Omdia прогнозує, що цього року Apple продасть 350 000 Vision Pro. Вона прогнозує збільшення до 750 000 наступного року і 1,7 млн у 2026 році, але ці цифри набагато нижчі, ніж у iPad, який продав майже 20 млн одиниць за перший рік свого існування.

Економічна правда.