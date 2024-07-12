Ціни на нафту зросли на ознаках послаблення інфляції в США

Ціни на нафту зросли в п'ятницю на фоні ознак послаблення інфляційного тиску в США, найбільшому споживачі нафти в світі, хоча контракти готувалися до тижневого падіння.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 33 центи, або на 0,4%, до 85,73 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 46 центів, або на 0,6%, до 83,08 долара за барель.

Обидва контракти зросли за попередні дві сесії, але все ще були готові до тижневого зниження.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent повинні були впасти приблизно на 1% за тиждень після чотирьох тижнів зростання.

Ф'ючерси на нафту WTI були загалом стабільними на тижневому рівні, знизившись на 0,1%.

Довіра інвесторів зміцнилась після того, як у четвер вийшли дані, що споживчі ціни в США знизились у червні, що дало надію на те, що Федеральна резервна система скоро знизить відсоткову ставку. Очікується, що зниження ставок прискорить економічне зростання, що сприятиме збільшенню споживання палива.

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Економічна правда.