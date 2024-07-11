До 2028 року Великобританія втратить найбільше мільйонерів серед усіх країн

Великобританія втратить найбільше мільйонерів серед усіх країн до 2028 року, зокрема, через санкції проти заможних росіян.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Прогнозується, що кількість доларових мільйонерів у країні впаде на 17% - з 3,062 млн у 2023 році до 2,542 млн у 2028 році.

Пол Донован, головний економіст відділу глобального управління капіталом UBS, сказав, що ключовим фактором є те, що високомобільні заможні люди протягом багатьох років були привабливими для Великобританії.

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Тепер же "сили віддачі і прийняття в глобальній економіці" починають змінювати те, де ця група людей хоче жити. Період "структурних потрясінь у глобальному багатстві" змушує "кочове глобальне багатство", яке зараз знаходиться у Великобританії, покинути країну, сказав він.

Це включає в себе вплив російських санкцій - особливо тому, що заможні росіяни історично використовували Лондон як домівку для своїх активів - а також привабливість конкуруючих низькоподаткових юрисдикцій, таких як Об'єднані Арабські Емірати і Сінгапур.

Багато підприємців-мільйонерів хотіли бути ближче до свого бізнесу через зростання "економічного націоналізму" та зміни в ланцюгах поставок.

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"Великобританія посідає третє місце за кількістю доларових мільйонерів після США та Китаю, і ... для країни розміром з Велику Британію або навіть для економіки розміром з Велику Британію, це досить вражаюча статистика", - сказав Донован. Він додав, що через високий рівень "кочових" мільйонерів у країні, Великобританія непропорційно постраждає від змін у переїзді мільйонерів.

Прогнозувалося, що Тайвань переживе найбільше зростання кількості мільйонерів - на 47% з 789 000 у 2023 році до 1,158 млн у 2028 році - завдяки зростанню індустрії мікрочіпів та очікуваному збільшенню імміграції заможних іноземців.

Нагадаємо:

Британія відставала від усіх інших високорозвинених країн за обсягом інвестицій протягом 24 з останніх 30 років. Розрив складає 1.9 трлн фунтів стерлінгів (2,4 трлн дол).

Згідно з новим звітом про міграційні наміри світових багатіїв, Великобританія цього року втратить 9 500 мільйонерів, що вдвічі більше, ніж у 2023 році. Китай втратить 15 200 мільйонерів.

Економічна правда.