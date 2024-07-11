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Колишній стартап Google отримав 40 мільйонів доларів на видалення CO2 з атмосфери

Четвер, 11 липня 2024, 15:46 - Артур Крижний

280 Earth, стартап, створений компанією Alphabet, уклав угоди на суму 40 мільйонів доларів США для вилучення вуглекислого газу з атмосфери на новому об'єкті в Орегоні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ці угоди, укладені за сприяння коаліції Frontier, фінансуватимуть видалення 61 600 тонн парникових газів з 2024 по 2030 рік. Frontier – це спільний проект Alphabet, Meta Platforms Inc., Shopify Inc. та Stripe Inc., метою якого є фінансування технологій видалення вуглецю, включаючи пряме захоплення вуглекислого газу з повітря.

Система, розроблена 280 Earth, може використовувати відпрацьоване тепло від центру обробки даних для підвищення своєї ефективності, одночасно знижуючи витрати на охолодження центру. Вуглекислий газ постійно витягується з повітря за допомогою сорбенту, на відміну від конкуруючих технологій, які видаляють CO2 партіями.

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Економічна правда.

компанії екологія технології
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