Спека може спровокувати збої у роботі нафтопереробки у Європі та США

Температура в Європі наближається до рівня, за якого деякі нафтопереробні заводи будуть змушені почати виробляти менше палива.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Температура в Європі значно вища за сезонну норму, і немає жодних ознак того, що це зміниться найближчим часом. Найбільший шведський нафтопереробний завод заявляє, що зміна клімату ускладнює виробництво палива.

Заводи в регіонах, які більше звикли до спекотної погоди, наприклад, на Близькому Сході, краще спроектовані, щоб впоратися зі спекою. В Європі ж, за даними інжинірингової компанії Kent Plc, нафтопереробні заводи, як правило, будують так, щоб вони витримували нижчі температури, а не витримували високі.

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Прогнози щодо того, наскільки нафтопереробним заводам доведеться знизити загальну швидкість переробки - критично важлива деталь для розуміння попиту і пропозиції - майже невідомі, оскільки існує дуже багато змінних: непередбачуваність погоди, а також той факт, що кожен завод має свою власну конфігурацію, ідеальну сировину і вихід палива.



Стів Сойєр, колишній директор з переробки FGE, каже, що екстремальна спека може спонукати нафтопереробний завод скоротити виробництво на 15% протягом 24 годин.

Європейські нафтопереробники не єдині, кому доводиться мати справу зі спекотною погодою. У США найбільше постраждають регіони Східного узбережжя та Середнього Заходу.

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За словами Ренді Хурбуруна, керівника відділу нафтопереробки компанії Energy Aspects Ltd., нафтопереробні заводи на узбережжі Мексиканської затоки, де розташовані найбільші заводи країни, мають все більше і більше градирень і сховищ для охолоджувальної води, що дозволяє їм краще протистояти літнім температурам.

Економічна правда.