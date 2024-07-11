ПриватБанк надає 120 мільйонів на газогенераторні установки 

В рамках програми підтримки енергонезалежності українського бізнесу Приватбанк підписав інвестиційну угоду обсягом 120 млн грн з провідним виробником продуктів харчування.

Про це повідомляє пресслужба банку, яка не називає виробника.

Кредит надано на фінансування придбання трьох газогенераторних когенераційних установок загальною потужністю 6,9 МВт.

Як йдеться в повідомленні, запуск газогенераторних генераційних установок дозволить підприємству покращити власну безпеку виробництва та збільшити забезпечення його енергетикою та теплом.

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Поставка обладнання та реалізація інвестиційного проекту очікується до кінця 2024 року.

ПриватБанк приймає заявки від корпоративних клієнтів та клієнтів сегменту МСБ на фінансування проектів встановлення газотурбінних та газопоршневих генераційних установок, встановлення сонячних електростанцій та іншого обладнання для забезпечення енергонезалежності бізнесу, в т.ч. за державною програмою доступних кредитів "5-7-9%".

Максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі для МСБ становить до 150 млн гривень.

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Нагадаємо:

17 найбільших банків України під час Банківського форуму "Економічної правди" підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.

Економічна правда