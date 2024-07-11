Курс валют на 11 липня: в банках долар та євро подорожчали 

У четвер на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро також не змінилося у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

Про це повідомляє minfin.com.ua.

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,60−41,05 грн. Євро купують за 43,90 грн, а продають за 44,55 грн.

Реклама:

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,93−41,00, євро — 44,40−44,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,80−40,82 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,21−44,22 грн/євро.

Нагадаємо:

Реклама:

Національний банк України встановив на 11 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,7146 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.

Економічна правда