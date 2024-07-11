З 11 липня діють зміни щодо підвищення інвестпривабливості та підтримки оборони - НБУ 

Для підвищення інвестиційної привабливості та підтримання обороноздатності України Національний банк України 10 липня ухвалив низку рішень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зміни почнуть діяти з 11 липня 2024 року.

Згідно з повідомленням, по-перше, актуалізовано валютні обмеження, що, в тому числі, сприятиме залученню приватного капіталу.

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Український бізнес зможе, зокрема:

відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через їхню участь у наданні зовнішнього кредиту українському позичальнику. Умова для проведення такої операції – гарантом, поручителем чи страховиком зовнішнього кредиту має бути іноземне експортно-кредитне агентство чи іноземна держава або ж гарантом чи поручителем за таким зобов'язанням є міжнародна фінансова організація (МФО);

переказувати кошти на користь іноземних компаній, до складу акціонерів яких входить іноземна держава, для сплати страхових платежів за договорами, що передбачають покриття військових ризиків на території України. Це буде важливим сигналом для інвесторів та донорів щодо можливості зменшити свої інвестиційні ризики в Україні.

"По-друге, для підтримки волонтерської спільноти розширюється перелік товарів оборонного призначення, які мають змогу купувати за кордоном фізичні особи-волонтери. Додано, зокрема, комплектуючі для БПЛА, термоковдри та термогрілки", - йдеться в повідомленні.

Також нерезиденти на території України відтепер зможуть робити благодійні внески не лише в іноземній валюті, а й у гривні. Відповідні перекази можна здійснювати як на рахунки державних органів, так і благодійних фондів.

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По-третє, як зазначили в НБУ, внесені уточнюючі зміни для підтримки населення та бізнесу, зокрема:

фізичні особи можуть повертати соціальні виплати, отримані в іноземній державі. Завдяки цим змінам українці зможуть виконувати зобов’язання перед повноважними органами іноземних держав;

бізнес може сплачувати збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти права інтелектуальної власності, включаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном.

Нагадаємо:

Національний банк України (НБУ) збільшив строки повернення валютної виручки для аграрної продукції з 90 до 120 днів.

Економічна правда