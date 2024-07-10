Протезний завод у Дніпрі не змогли приватизувати з першого разу, ціну зменшили вдвічі 

На аукціон із продажу потенційно найдорожчого протезного заводу не знайшлося охочих, Фонд держмайна не зміг продати Дніпропротез із першої спроби та знизив ціну вдвічі.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі, передає LIGA.net.

Стартова ціна лота становила – 114,87 млн грн, що робило завод потенційно найдорожчим з-поміж протезних заводів, які продає держава.

Тепер Фонд державного майна вдруге виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс Дніпропетровського експериментального протезно-ортопедичного підприємства (ДЕПОП).

Реклама:

Нова дата торгів – 18 липня. І ціна на підприємство впала зі 114 млн грн до 57,4 млн грн без ПДВ.

ДЕПОП розташовано на проспекті Хмельницького у Дніпрі, має приміщення в Запоріжжі (вулиця Грищенка, колишня Волгоградська) та Кривому Розі (Центральний проспект, колишня Лермонтова).

Протезний завод має хороший фінансовий стан: він приносить прибуток (2,5 млн грн за 2023 рік, 1,15 млн грн за перший квартал 2024-го), не має простроченої кредиторської заборгованості.

Реклама:

Потенційний інвестор зобов'язаний зберегти профіль діяльності підприємства протягом щонайменше десяти років і не має права звільняти працівників протягом шести місяців після переходу права власності.

Нагадаємо:

23 липня пройде онлайн-аукціон з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства Науково-дослідного інституту "Буран".

Економічна правда