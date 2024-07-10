Суд ЄС викинув зі старого санкційного списку екскерівника російського "Єврохіму"

Суд Європейського Союзу 10 липня задовольнив позов російського менеджера та колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського про виключення із санкційного списку ЄС.

Про це йдеться в рішенні Суду, з яким ознайомилась "Європейська правда".

Суд Євросоюзу постановив скасувати рішення Ради ЄС про внесення Рашевського в санкційний список за вересень 2022, березень 2023 і вересень 2023 року. Він постановив, що обґрунтування санкцій не містить достатніх доказів підтримки Рашевським російського режиму.

Серед іншого, в рішенні вказано, що росіянин 15 березня 2022 року – у день запровадження санкцій проти себе в ЄС – пішов з посади директора "Єврохіму", тому його присутність в подальших санкційних списках не було обґрунтованим.

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Докази Ради ЄС про те, що він здійснює опосередкований вплив на компанію, у Суді Євросоюзу визнали недостатніми.

Водночас, як переконалась "ЄвроПравда", Владімір Рашевський продовжує фігурувати в новішому санкційному списку Ради Євросоюзу від березня 2024 року, яке в рішенні Суду ЄС не згадане. Також проти Рашевського діють санкції Великої Британії та Швейцарії.

Зазначимо, що це не перше рішення Суду ЄС, яке скасовує санкції проти росіян. Нещодавно це вдалось мільярдеру Дмитрію Пумпянському разом із дружиною і сином.

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У квітні Суд анулював рішення Ради ЄС від 28 лютого 2022 року про запровадження санкцій проти мільярдерів Петра Авена і Михаїла Фрідмана.

Європейська правда

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