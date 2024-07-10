В Україні затвердили умови для страхування цукрового буряку

У Мінагрополітики затвердили стандартизований страховий продукт для страхування цукрового буряку.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Як повідомили в пресслужбі, вступив у дію наказ Мінагрополітики № 1426 "Про стандартизований страховий продукт для страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків".

"Страховий продукт розроблено спільно зі страховими компаніями та сільськогосподарськими товаровиробниками. Він може бути використаним учасниками страхового ринку для страхування цукрового буряку", - розповіли в міністерстві.

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Нагадаємо:

Це вже четвертий стандартизований страховий продукт, який розроблено Мінагрополітики. Попередні страхові продукти: озимі зернові на період перезимівлі, озимі зернові на весь період вирощування та озимі і ярі зернові на весняно-літній період вирощування.

Економічна правда

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