"Укрзалізниця" завершила свою частину робіт з розчищення завалів "Охматдиту"

"Укрзалізниця" завершила свою частину роботи з розчищення завалів та вивезення будівельного сміття з території "Охматдиту".

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Крім того, 12 родин, які проходили лікування в цій лікарні, безпечно дісталися додому залізницею.

Окрім приймання постраждалих родин на вокзалі, залізничники брали участь у розборі завалів. Упродовж 2 діб понад 50 працівників разом із рятувальниками розбирали уламки пошкоджених будівель і скла, вивозили будівельне сміття. Для цих потреб "Укрзалізниця" надала необхідний спецтранспорт.

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Нагадаємо:

Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.

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Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі.

Економічна правда.