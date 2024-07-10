Стало відомо, скільки будинків було пошкоджено внаслідок атаки РФ 8 липня

Масованою атакою Росії 8 липня було зруйновано 129 будівель у Києві та ще 10 багатоквартирних будинків у Дніпрі.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

"Внаслідок терористичного обстрілу РФ 8 липня лише в Києві пошкоджено 129 будівель, зокрема багатоповерховий будинок на вулиці Сальського, де російський ракетний удар знищив цілий під’їзд", - заявила вона.

Водночас в Дніпрі різного типу пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних будинків та два гуртожитки.

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Шуляк підкреслила, що власники нерухомості, що зазнали збитків, вже можуть подавати заяви на компенсацію від держави за програмою "єВідновлення".

Нагадаємо:

Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

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Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі.

Економічна правда.