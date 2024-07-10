Всі розділи
Укр / Рус

Стало відомо, скільки будинків було пошкоджено внаслідок атаки РФ 8 липня

Середа, 10 липня 2024, 16:24 - Артур Крижний

Масованою атакою Росії 8 липня було зруйновано 129 будівель у Києві та ще 10 багатоквартирних будинків у Дніпрі.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

"Внаслідок терористичного обстрілу РФ 8 липня лише в Києві пошкоджено 129 будівель, зокрема багатоповерховий будинок на вулиці Сальського, де російський ракетний удар знищив цілий під’їзд", - заявила вона.

Водночас в Дніпрі різного типу пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних будинків та два гуртожитки.

Реклама:

Шуляк підкреслила, що власники нерухомості, що зазнали збитків, вже можуть подавати заяви на компенсацію від держави за програмою "єВідновлення". 

Нагадаємо:

Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

Реклама:

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі. 

Економічна правда.

війна Дніпро Київ
Реклама:
Матеріали за темою
ТЦК за шість місяців 2024 року виписали більше штрафів, ніж за весь минулий рік 10 липня 2024, 12:59
Російська ракета, яка зруйнувала "Охматдит", базується на західних компонентах - FT 10 липня 2024, 11:05
United24 і monobank зібрали чверть мільярда на підтримку "Охматдиту" після атаки РФ 9 липня 2024, 17:01
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті