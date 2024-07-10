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Штучний інтелект "відбирає" роботу у фрилансерів: ринок вже відреагував

Середа, 10 липня 2024, 15:24 - Артур Крижний

Українська біржа фрилансу Freelancehunt провела дослідження, яке показало, що попит на послуги перекладачів впав на 39% за останній рік. Це пов'язано зі зростанням використання штучного інтелекту (ШІ) у цій сфері.

Про це повідомляє видання Forbes Ukraine.

Компанії все частіше віддають перевагу ШІ-інструментам, оскільки вони дозволяють економити значні кошти. Наприклад, Ajax Systems відмовилася від послуг 22 перекладачів та акторів дубляжу, що принесло їм економію понад $100 000 на рік.

Згідно з опитуванням Freelancehunt, 22% фрилансерів регулярно використовують ШІ, а 48% – іноді. Проте, не всі бачать у цьому позитив. Перекладач Тарас Кузів вважає, що ШІ негативно впливає на ринок фрилансу, оскільки знижує якість послуг та здешевлює працю.

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Переклади – п’ята за популярністю категорія на Freelancehunt, яка постраждала найбільше. Кількість замовлень у цій категорії впала майже на 40%. Незначне зниження спостерігається і в категорії "робота з текстами", тоді як попит на послуги програмістів залишається стабільним.

Головною загрозою для перекладачів є здешевлення праці через доступність безкоштовних онлайн-перекладачів. Клієнти все частіше очікують, що послуги перекладу будуть дешевшими або навіть безкоштовними, що створює додаткові труднощі для фрилансерів.

Економічна правда.

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