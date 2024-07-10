На соцвиплати у першому півріччі спрямували на 9 мільярдів менше, ніж торік
За перші 6 місяців 2024 року на соцвиплати було спрямовано 221,1 мільярда гривень, що на 9,4 мільярда менше, ніж у 2023 році (230,5 мільярда).
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів України.
Так, із держбюджету у 2024 році на ці видатки було спрямовано 221,1 млрд грн, зокрема:
– 136,9 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
– 38,5 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплату:
- більше 450 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- більше 1 млн сімей допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
– 7,7 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату:
- понад 170 тис. отримувачів допомоги малозабезпеченим сім’ям;
– 24,4 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату:
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понад 3,2 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;
– 11,8 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, зокрема на виплату:
- майже 9 тис. отримувачів допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
- майже 600 тис. осіб для допомоги при народженні дитини;
- майже 2 тис. осіб для допомоги при усиновленні дитини;
- майже 60 тис. отримувачів допомоги на дітей одиноким матерям.
– 1,8 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Економічна правда.