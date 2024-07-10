На соцвиплати у першому півріччі спрямували на 9 мільярдів менше, ніж торік

За перші 6 місяців 2024 року на соцвиплати було спрямовано 221,1 мільярда гривень, що на 9,4 мільярда менше, ніж у 2023 році (230,5 мільярда).

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів України.

Так, із держбюджету у 2024 році на ці видатки було спрямовано 221,1 млрд грн, зокрема:

– 136,9 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

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– 38,5 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплату:

більше 450 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

більше 1 млн сімей допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

– 7,7 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату:

понад 170 тис. отримувачів допомоги малозабезпеченим сім’ям;

– 24,4 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату:

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понад 3,2 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;

– 11,8 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, зокрема на виплату:

майже 9 тис. отримувачів допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

майже 600 тис. осіб для допомоги при народженні дитини;

майже 2 тис. осіб для допомоги при усиновленні дитини;

майже 60 тис. отримувачів допомоги на дітей одиноким матерям.

– 1,8 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Економічна правда.