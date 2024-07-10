Батьки новонароджених для отримання держдопомоги повинні відкрити спецрахунок
Сім'ї з новонародженими дітьми для своєчасного отримання державної грошової допомоги "Пакунок малюка" мають відкрити спеціальний банківський рахунок.
Про це, заявив керівник Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський, передає "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляється на сторінці Держслужби у справах дітей у фейсбуці, одному з батьків дитини потрібно особисто звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку і відкрити спеціальний рахунок "Пакунок малюка".
IBAN цієї картки потрібно зазначити в заяві та разом із необхідними документами подати до органу соцзахисту, або ЦНАПу, або онлайн через сервіс "єМалятко" за цим посиланням.
Родини, які відкрили звичайний банківський рахунок, мають звернутися до відділення ПриватБанку для відкриття спеціального рахунку "Пакунок малюка" та надати його реквізити до органу соцзахисту.
"На сьогодні розмір грошової компенсації становить 7 689 грн. Витратити кошти можна в магазинах, список яких розміщений на сайті Мінсоцполітики", - повідомив Добромільський.
За словами очільника відомства, отримати грошову компенсацію можуть тільки ті батьки, які не отримали "Пакунок малюка" в натуральній формі в пологовому будинку або органі соціального захисту.
Добромільський зазначив, що до відомства вже надходять повідомлення про те, що деякі сім'ї не можуть отримати грошову компенсацію "Пакунок малюка", і зазначив, що проблема переважно полягає у відкритті некоректного банківського рахунку.
Нагадаємо:
2 січня Міністерство соціальної політики України затвердило скоригований вміст "Пакунка малюка", в якому збільшено кількість товарів, що мають попит, зокрема багаторазові вологостійкі пелюшки та теплий одяг для немовлят, а також збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання та зменшено кількість одягу маленького розміру, з якого діти швидко виростають. Вартість "Пакунка малюка" збільшилася до 7 689 грн у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму.
"Пакунок малюка" було запроваджено 2018 року, станом на початок року було видано близько 700 тис. таких пакунків.
Економічна правда