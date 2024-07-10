Гривня впала до нового історичного мінімуму: Нацбанк оновив курс долара та євро
Нацбанк України встановив на середу, 10 липня, офіційний курс гривні на рівні 40,76 грн за долар, що на 6 копійок більше, ніж у вівторок. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 4 липня, коли курс гривні опустився до 40,75 грн/$.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 40,76 грн, євро – 44,08 грн (на 9 липня долар - 40,70 грн, євро – 44,07 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 40,87 – 40,97 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 44,32 – 44,49 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 40,6 - 41,05 грн (курс на 9 липня – 40,60- 41,05 грн);
- Євро – 43,87 - 44,50 грн (курс на 9 липня – 43,85 - 44,5 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 40,40 - 41,00 грн;
- Укрсиббанк – 40,40 - 41,00 грн;
- ПУМБ – 40,50 - 40,99 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 40,984 грн за долар, monobank – 40,970 грн.
Економічна правда.