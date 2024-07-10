Компанія Microsoft назвала Київстар партнером року в Україні

Американська корпорація Microsoft наприкінці червня традиційно визначилася з переліком найголовніших партнерів року. Регіональним переможцем в Україні став найбільший оператор електронних комунікацій — Київстар.

Нагородою Microsoft Partner of the Year Awards відзначають найголовніших партнерів корпорації, які впродовж року розробляли та запускали дійсно значущі та інноваційні рішення на базі технологій Microsoft. У 2024 році переможців обирали з понад 4700 партнерів, які знаходяться по всьому світу.

"Цьогорічні переможці сприяли цифровій трансформації та досягненню успішних результатів для наших спільних клієнтів, надаючи доступні та стійкі послуги, – йдеться у заяві Microsoft. – Така відданість клієнтам підтримує нашу місію давати можливість кожній людині та організації на планеті досягати більшого".

"Ми пишаємось тим, що отримали цю нагороду, особливо враховуючи значущість проєкту, який приніс нам таке визнання, – коментує Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар. – Це стартап UADAMAGE, який за допомогою супутникових зображень та штучного інтелекту аналізує постраждалі внаслідок війни території.

Наші спеціалісти допомогли проєкту побудувати простішу архітектуру для зберігання й опрацювання даних, розробити стійке хмарне рішення та безперешкодно перенести систему в Azure Cloud. Так, UADAMAGE отримав обчислювані потужності для масштабування своїх операцій".