У квітні цьогоріч розпочав свою роботу електронний тендерний майданчик Gazotrade

Це платформа, на якій проводяться регулярні тендери з пошуку покупця або продавця в сегменті нафтопродуктів та природного газу.

За три місяці функціонування на платформі зареєструвалося 93 користувачів та 70 компаній, які активно беруть участь у тендерах.

З червня Gazotrade успішно запустив новий вид тендерів – тендери в режимі закритих цінових пропозицій. На сьогодні на майданчику вже успішно проведено 26 тендерів в режимі закритих цінових пропозицій на газовий конденсат, 4 тендери з продажу нафти та 11 тендерів з продажу скрапленого нафтового газу.

Загальна вартість проведених тендерів склала 359 333 750 грн.

Платформа дозволяє проводити тендери на такі товари, як природний газ, бензин, дизельне пальне та широка фракція легких вуглеводнів. Товарна номенклатура буде розширюватися відповідно до запитів ринку.

Gazotrade пропонує три основні типи тендерів:

1. Тендер продавця – класичний аукціон на підвищення підсумкової ціни.

2. Тендер покупця – редукціон за голландською моделлю.

3. Тендер в режимі закритих цінових пропозицій – багатораундний тендер, де на кожному етапі учасник може змінити свою цінову пропозицію та обсяг продукції, а перемагає одночасно декілька учасників із найвищими цінами, які сукупно готові придбати увесь запропонований обсяг продукції.

Gazotrade є повністю українським ІТ-продуктом, розробленим командою програмістів та фахівців з ринку нафтопродуктів і природного газу. Платформа створена для забезпечення вільного доступу учасників ринку та створення прозорих ринкових умов та цінових індикаторів.

Платформа повністю відповідає запитам ринку та постійно вдосконалюється, враховуючи відгуки користувачів.

Для реєстрації на платформі як учасника тендеру достатньо заповнити анкету та надати базові статутні документи. Участь у тендерах для користувачів є безкоштовною. Для організації торгів необхідно укласти ліцензійний договір із правовласником платформи та сплачувати винагороду за використання компʼютерної програми.

Для отримання додаткової інформації та реєстрації відвідуйте офіційну веб-сторінку платформи Gazotrade. Підписуйтесь на оновлення у соціальних мережах: Facebook, LinkedIn або на розсилку в Telegram.

З питань співпраці звертайтеся за адресою: support@gazotrade.com.