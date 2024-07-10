18 підрозділів отримали комплекси БПЛА "АРЕС" від WOG та партнерів

Безпілотні літальні комплекси українського виробництва "АРЕС" були закуплені в межах проєкту "MEGAКАВА донатить на "крила", який WOG реалізовував спільно з Благодійним фондом "Дігнітас".

Результат – 18 бойових підрозділів, що воюють на "нулі", підсилили 20 комплексами БПЛА та 2 додатковими літаками для них.

Це стало можливим завдяки консолідації бізнесу, українців, благодійного фонду та блогерів.

Зокрема:

"Другий рік поспіль проєкт "MEGAКАВА донатить на "крила" об’єднує тих, кому не байдуже. Цьогоріч це понад 270 тис. унікальних клієнтів, які неодноразово заїжджали на WOG, щоб скуштувати MEGAКАВУ, а 7 тис. працівників WOG дякували кожному з них за залученість.

Усі комплекси БПЛА передавались виключно сертифікованим пілотам, які пройшли відповідне навчання, організоване партнером проєкту - фондом "Дігнітас".

"Ця історія про об’єднання бізнесів, спільнот та сотень тисяч українців заради передачі Силам оборони українських розвідувальних фотольотів "АРЕС". Вона надихає нас на подальшу системну підтримку вітчизняного виробника, яка може дати Україні перевагу як на ринку БПЛА, так і на полі бою.

Зараз військовим дуже не вистачає дешевих розвідувальних крил на 30-80 км для передбачення дій ворога та захисту наших позицій.

Ми починали, розраховуючи на 14 комплексів. Разом зробили 20. Від цієї синергії виграли військові, а значить всі ми. Дякуємо всім, хто долучився!" - резюмує Люба Шипович, директорка БФ "Дігнітас".

"Потреба в БПЛА завжди надзвичайно висока, бо це очі, які допомагають бачити і розуміти ситуацію на полі бою, і їх завжди не вистачає. Не вистачає як через недостатню кількість, так і через втрати. Комплекс "АРЕС" є недорогим рішенням для розвідки на додачу до Mavic і дорогих літаків з великою дальністю польоту.

Також він відносно нескладний в освоєнні та керуванні", - розповідають військові, які в межах проєкту отримали комплекси БПЛА "АРЕС".

І додають: "На Донбасі через велику кількість РЕБ та ППО такі борти як "АРЕС" дуже потрібні. Цей комплекс більш стійкий до РЕБ, і в нього є функція RTL. Серед переваг також варто зазначити: канали управління, робота батареї, старт з увімкненим двигуном, і навіть при вітрах до 20 м/с він показав себе дуже впевнено".