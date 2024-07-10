18 підрозділів отримали комплекси БПЛА "АРЕС" від WOG та партнерів
Безпілотні літальні комплекси українського виробництва "АРЕС" були закуплені в межах проєкту "MEGAКАВА донатить на "крила", який WOG реалізовував спільно з Благодійним фондом "Дігнітас".
Результат – 18 бойових підрозділів, що воюють на "нулі", підсилили 20 комплексами БПЛА та 2 додатковими літаками для них.
Це стало можливим завдяки консолідації бізнесу, українців, благодійного фонду та блогерів.
Зокрема:
- 14 комплексів БПЛА закупили завдяки клієнтам, які смакували напої в горнятках MEGA, а компанія донатила по 5 грн з власного прибутку з кожного з них.
- 3 комплекси та 2 додаткові літаки до них закупили за донати, зібрані фондом "Дігнітас", а також стендаперами та спільнотами, які долучилися до проєкту.
- З комплекси – від стендап-коміка та волонтера Василя Байдака й коміка Марка Куцевалова, які в межах проєкту презентували креативний кліп, щоб зібрати кошти на "АРЕС".
"Другий рік поспіль проєкт "MEGAКАВА донатить на "крила" об’єднує тих, кому не байдуже. Цьогоріч це понад 270 тис. унікальних клієнтів, які неодноразово заїжджали на WOG, щоб скуштувати MEGAКАВУ, а 7 тис. працівників WOG дякували кожному з них за залученість.
Цей проєкт об’єднав волонтерів, коміків, блогерів, футбольних вболівальників, виробників безпілотних комплексів, благодійний фонд та бізнес", - розповідає Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.
Усі комплекси БПЛА передавались виключно сертифікованим пілотам, які пройшли відповідне навчання, організоване партнером проєкту - фондом "Дігнітас".
"Ця історія про об’єднання бізнесів, спільнот та сотень тисяч українців заради передачі Силам оборони українських розвідувальних фотольотів "АРЕС". Вона надихає нас на подальшу системну підтримку вітчизняного виробника, яка може дати Україні перевагу як на ринку БПЛА, так і на полі бою.
Зараз військовим дуже не вистачає дешевих розвідувальних крил на 30-80 км для передбачення дій ворога та захисту наших позицій.
Ми починали, розраховуючи на 14 комплексів. Разом зробили 20. Від цієї синергії виграли військові, а значить всі ми. Дякуємо всім, хто долучився!" - резюмує Люба Шипович, директорка БФ "Дігнітас".
"Потреба в БПЛА завжди надзвичайно висока, бо це очі, які допомагають бачити і розуміти ситуацію на полі бою, і їх завжди не вистачає. Не вистачає як через недостатню кількість, так і через втрати. Комплекс "АРЕС" є недорогим рішенням для розвідки на додачу до Mavic і дорогих літаків з великою дальністю польоту.
Також він відносно нескладний в освоєнні та керуванні", - розповідають військові, які в межах проєкту отримали комплекси БПЛА "АРЕС".
І додають: "На Донбасі через велику кількість РЕБ та ППО такі борти як "АРЕС" дуже потрібні. Цей комплекс більш стійкий до РЕБ, і в нього є функція RTL. Серед переваг також варто зазначити: канали управління, робота батареї, старт з увімкненим двигуном, і навіть при вітрах до 20 м/с він показав себе дуже впевнено".
Розвідувальний безпілотний комплекс "АРЕС", розроблений в Україні для військових потреб тактичного рівня, довів свою ефективність у фоторозвідці місцевості з покриттям більшої квадратури з дальньої відстані для подальшої розшифровки даних, у корегуванні для FPV та підтвердження уражень, прокладанні коридорів для подальших етапів розвідувальних дій.
Він здатний заглиблюватися у тил ворога до 50 км на швидкості до 100 км/год, працювати при температурах від -15 С до +35 С, а швидкість розгортання комплексу становить 15 хв.
Партнери проєкту: стрімінговий сервіс MEGOGO, українська креативна лабораторія Gusev Art Lab.
Довідка
Підрозділи, що отримали комплекси БПЛА в рамках проєкту:
54 окрема механізована бригада ім. гетьмана Івана Мазепи,
81 окрема аеромобільна бригада, 31 окрема механізована бригада,
44 окрема механізована бригада,
Сили спеціальних операцій,
411 окремий батальйон БпАК Командування Сил ТРО ЗСУ ("Яструби"),
132 окремий розвідувальний батальйон Десантно-штурмових військ ЗСУ,
77 окрема аеромобільна бригада,
67 окрема механізована бригада,
109 окрема бригада ТРО,
94 батальйон Сил ТРО ЗСУ,
421 окремий батальйон БпАК,
46 окрема десантно-штурмова бригада
та інші бойові підрозділи Сил оборони.