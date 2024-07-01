Глобальні морські перевезення зросли найбільше з 2010 року
Через атаки на судна у Червоному морі показник світового морського транспорту прямує до найбільшого річного стрибка з 2010 року.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що судноплавна активність, що вимірюється в тонномилях, демонструє друге за величиною щорічне зростання в історії внаслідок геополітичних потрясінь на Близькому Сході та в Європі.
Цей показник, який множить обсяг перевезеного вантажу на відстань, яку він пройшов, збільшиться на 5,1% порівняно з 2023 роком, або на 3,2 трлн тонномиль.
Таке зростання відбувається через те, що суднам доводиться змінювати свої звичні маршрути, які пролягають тисячі миль навколо Африканського рогу, щоб уникнути Червоного моря та Аденської затоки, де єменські повстанці-хусити атакують кораблі.
Збільшення відстаней, ймовірно, буде поганою новиною для глобальних зусиль зі скорочення викидів вуглецю.
Водночас "обнадійливий початок року" з погляду обсягів торгівлі є однією з причин зростання кількості тонномиль, що свідчить про те, що зростання пов'язане не лише з довшими подорожами.
Вплив перебоїв у Червоному морі на тонномилі найгостріше відчувається в контейнерних перевезеннях, оскільки близько 690 суден зараз плавають навколо мису Доброї Надії.
Очікується, що середній обсяг морських торговельних перевезень цього року зросте на 2,8% порівняно з 1,8% роком раніше.
Нагадаємо:
Затори в контейнерному порту Сінгапуру є найгіршими з часів COVID-19, через зміну маршрутів багатьох суден в зв’язку з небезпекою в Червоному морі.
За словами генерального директора другої за величиною контейнерної групи у світі, перебої у світовій торгівлі через неможливість суден використовувати Червоне море або Суецький канал для перевезень між Азією та Європою можуть тривати до наступного року.