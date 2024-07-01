Глобальні морські перевезення зросли найбільше з 2010 року

Через атаки на судна у Червоному морі показник світового морського транспорту прямує до найбільшого річного стрибка з 2010 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що судноплавна активність, що вимірюється в тонномилях, демонструє друге за величиною щорічне зростання в історії внаслідок геополітичних потрясінь на Близькому Сході та в Європі.

Цей показник, який множить обсяг перевезеного вантажу на відстань, яку він пройшов, збільшиться на 5,1% порівняно з 2023 роком, або на 3,2 трлн тонномиль.

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Таке зростання відбувається через те, що суднам доводиться змінювати свої звичні маршрути, які пролягають тисячі миль навколо Африканського рогу, щоб уникнути Червоного моря та Аденської затоки, де єменські повстанці-хусити атакують кораблі.

Збільшення відстаней, ймовірно, буде поганою новиною для глобальних зусиль зі скорочення викидів вуглецю.

Водночас "обнадійливий початок року" з погляду обсягів торгівлі є однією з причин зростання кількості тонномиль, що свідчить про те, що зростання пов'язане не лише з довшими подорожами.

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Вплив перебоїв у Червоному морі на тонномилі найгостріше відчувається в контейнерних перевезеннях, оскільки близько 690 суден зараз плавають навколо мису Доброї Надії.

Очікується, що середній обсяг морських торговельних перевезень цього року зросте на 2,8% порівняно з 1,8% роком раніше.

Нагадаємо:

Затори в контейнерному порту Сінгапуру є найгіршими з часів COVID-19, через зміну маршрутів багатьох суден в зв’язку з небезпекою в Червоному морі.

За словами генерального директора другої за величиною контейнерної групи у світі, перебої у світовій торгівлі через неможливість суден використовувати Червоне море або Суецький канал для перевезень між Азією та Європою можуть тривати до наступного року.