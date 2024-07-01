Всі розділи
Укр / Рус

Глобальні морські перевезення зросли найбільше з 2010 року

Понеділок, 1 липня 2024, 18:54 - Олексій Артемчук

Через атаки на судна у Червоному морі показник світового морського транспорту прямує до найбільшого річного стрибка з 2010 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що судноплавна активність, що вимірюється в тонномилях, демонструє друге за величиною щорічне зростання в історії внаслідок геополітичних потрясінь на Близькому Сході та в Європі.

Цей показник, який множить обсяг перевезеного вантажу на відстань, яку він пройшов, збільшиться на 5,1% порівняно з 2023 роком, або на 3,2 трлн тонномиль.

Реклама:

Таке зростання відбувається через те, що суднам доводиться змінювати свої звичні маршрути, які пролягають тисячі миль навколо Африканського рогу, щоб уникнути Червоного моря та Аденської затоки, де єменські повстанці-хусити атакують кораблі. 

Збільшення відстаней, ймовірно, буде поганою новиною для глобальних зусиль зі скорочення викидів вуглецю. 

Водночас "обнадійливий початок року" з погляду обсягів торгівлі є однією з причин зростання кількості тонномиль, що свідчить про те, що зростання пов'язане не лише з довшими подорожами.

Реклама:

Вплив перебоїв у Червоному морі на тонномилі найгостріше відчувається в контейнерних перевезеннях, оскільки близько 690 суден зараз плавають навколо мису Доброї Надії. 

Очікується, що середній обсяг морських торговельних перевезень цього року зросте на 2,8% порівняно з 1,8% роком раніше.

Нагадаємо:

Затори в контейнерному порту Сінгапуру є найгіршими з часів COVID-19, через зміну маршрутів багатьох суден в зв’язку з небезпекою в Червоному морі. 

За словами генерального директора другої за величиною контейнерної групи у світі, перебої у світовій торгівлі через неможливість суден використовувати Червоне море або Суецький канал для перевезень між Азією та Європою можуть тривати до наступного року.

торгівля транзит логістика
Реклама:
Матеріали за темою
Нові правила для біженців у Польщі, пропуск вантажівок на кордоні: що змінилось з 1 липня в Україні  1 липня 2024, 14:24
В БРІКС підтримали ініціативу РФ про створення власної зернової біржі 28 червня 2024, 15:32
Ключова для Росії вугільна галузь на межі фінансового краху – РосЗМІ 27 червня 2024, 18:20
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті