Найбільша інвесткомпанія світу придбає постачальника баз даних приватного капіталу

BlackRock придбає постачальника баз даних приватного капіталу Preqin за 3,2 мільярда доларів, оскільки найбільший у світі менеджер з управління капіталом прискорює свій поштовх до того, щоб стати основним гравцем в альтернативних активах.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Придбання дозволить поглибити здатність BlackRock контролювати ризики та аналізувати дані на швидкозростаючих ринках приватних активів, а також розширює технологічні системи Aladdin.

"Ми бачимо, що дані стають рушійною силою індустрії в технологіях, формуванні капіталу, інвестуванні та управлінні ризиками", - сказав Роб Голдштейн, операційний директор BlackRock.

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Приватні ринки є найбільш швидкозростаючою частиною управління активами, причому очікується, що до кінця десятиліття обсяг альтернативних активів досягне майже 40 трильйонів доларів, згідно із заявою BlackRock.

Це зумовлює зростаючий попит інвесторів на відповідні дані, а загальний адресний ринок, як очікується, досягне 18 мільярдів доларів до 2030 року, порівняно з 8 мільярдами доларів на сьогодні.

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Економічна правда.