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Туреччина використовуватиме штучний інтелект для боротьби з несплатою податків

Понеділок, 1 липня 2024, 14:49 - Артур Крижний

Туреччина прагне використовувати штучний інтелект для боротьби з ухиленням від сплати податків.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Ми будемо все більше впроваджувати алгоритми і штучний інтелект в аудиторських компаніях", - заявив у понеділок в телевізійному інтерв'ю BloombergHT міністр фінансів і казначейства Туреччини Мехмет Сімсек.

За словами Сімсека, передові технології можуть допомогти владі виявити правопорушення, оскільки більше половини турецьких компаній оголошують про відверті збитки або "символічні" прибутки.

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Туреччина значно відстає від 37 інших країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку за кількістю податків, які вона збирає у відсотках від свого економічного виробництва.

Міністр виступає на захист нового законопроєкту, який передбачає запровадження додаткових податків, оскільки, за його словами, це є критично важливим для підтримання фінансів країни в належному стані після минулорічних потужних землетрусів.

Економічна правда.

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технології штучний інтелект податки
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