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У понеділок найбільші обсяги відключень будуть із 16:00 до 24:00

Понеділок, 1 липня 2024, 11:53 - Віктор Волокіта
 

1 липня кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16.00 до 24.00. 

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою. Стовпчик термометра сягає в денні години вище 30С. Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора – у вихідний день", - розповіли у пресслужбі. 

Нагадаємо:

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У понеділок 1 липня графіки погодинних відключень електроенергії, протягом яких можуть вводитись обмеження для різних регіонів країни, будуть діяти протягом усієї доби. 

Економічна правда

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Укренерго електроенергія населення
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