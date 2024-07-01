У понеділок найбільші обсяги відключень будуть із 16:00 до 24:00
Понеділок, 1 липня 2024, 11:53 -
1 липня кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16.00 до 24.00.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою. Стовпчик термометра сягає в денні години вище 30С. Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора – у вихідний день", - розповіли у пресслужбі.
Нагадаємо:
Реклама:
У понеділок 1 липня графіки погодинних відключень електроенергії, протягом яких можуть вводитись обмеження для різних регіонів країни, будуть діяти протягом усієї доби.
Економічна правда
Реклама:
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі: