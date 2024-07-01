Курс валют на 1 липня: долар та євро подешевшали
Понеділок, 1 липня 2024, 09:30 -
Національний банк України встановив на 1 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,4542 грн/$.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Відповідно, порівняно з попереднім банківським днем Нацбанк підвищив курс гривні на 8 копійок.
НБУ на 1 липня встановив офіційний курс євро на рівні 43,26 грн. Відповідно трохи подешевшало і євро.
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Нагадаємо:
Станом на 28 червня фіційний курс долара встановили на рівні 40,53 грн,євро – 43,35 грн.
Економічна правда
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