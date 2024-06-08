Telegram відновив роботу після масштабного збою
Субота, 8 червня 2024, 22:45
Telegram відновив роботу після того, як користувачі повідомляли про проблеми у роботі соцмережі.
Про це було відомо із сайту DownDetector, який повідомляє про кількість повідомлень про збій у соцмережах.
За інформацією, близько 21:00 почались проблеми із доступом до Telegram. Проблеми із роботою соцмережі спостерігались протягом більш ніж години.
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Близько 22:55 Telegram відновив роботу
Економічна правда
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