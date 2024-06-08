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Норвезький фонд добробуту проголосує проти зарплати Маску на 56 мільярдів доларів

Субота, 8 червня 2024, 14:10 - Володимир Тунік-Фриз

Суверенний фонд Норвегії, один з акціонерів Tesla, заявив в суботу, що проголосує проти ратифікації пакета оплати праці генерального директора Tesla Ілона Маска в розмірі 56 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними LSEG, фонд є восьмим найбільшим акціонером Tesla і володіє близько 0,98% акцій компанії вартістю 7,7 мільярда доларів.

Фонд критично ставиться до надмірної оплати праці генеральних директорів. Він заявив, що цінує "значну цінність, створену під керівництвом пана Маска з моменту надання дозволу в 2018 році".

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"Проте ми, як і раніше, стурбовані загальним розміром винагороди, структурою з урахуванням тригерів ефективності, розмиванням і відсутністю пом'якшення ризику ключових осіб.

Ми продовжимо шукати конструктивний діалог з Tesla на цю та інші теми", - заявили в Norges Bank Investment Management (NBIM), який управляє фондом.

У 2018 році фонд голосував проти цього пакету.

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Норвезький фонд добробуту також заявив, що проголосує за пропозицію акціонерів, які закликають Tesla прийняти політику свободи об'єднань і колективних переговорів, що є перемогою профспілок, які прагнуть утвердити свій вплив на американського автовиробника.

Нагадаємо:

Акціонерів Tesla застерігають, що Ілон Маск може піти з компанії, якщо вони не заплатять йому $56 мільярдів.

Акціонер Tesla подав позов до суду на Ілона Маска, звинувативши його в інсайдерській торгівлі, коли він продав понад 7,5 млрд доларів акцій компанії наприкінці 2022 року.

Маск Tesla Норвегія акції
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Економічна правда
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