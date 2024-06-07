Швейцарія надасть 10 мільйонів франків гранту для потреб "Укрзалізниці"

За грантовою угодою між Україною та Швейцарією для АТ "Укрзалізниця" закуплять рейкові скріплення на 10 млн швейцарських франків (11 млн дол).

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, уряд схвалив проєкт додаткової угоди N 1 до Грантової угоди між Україною та Швейцарією щодо проєкту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України.

"Додаткова угода передбачає надання грантової допомоги урядом Швейцарії для продовження реалізації проєкту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України та окреслює умови залучення грантової допомоги", - повідомив Мельничук.

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Кошти гранту у розмірі 10 мільйонів швейцарських франків будуть спрямовані на закупівлю рейкових скріплень у швейцарського постачальника для потреб "Укрзалізниці".

Економічна правда