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Швейцарія надасть 10 мільйонів франків гранту для потреб "Укрзалізниці"

П'ятниця, 7 червня 2024, 19:56 - Олексій Павлиш

За грантовою угодою між Україною та Швейцарією для АТ "Укрзалізниця" закуплять рейкові скріплення на 10 млн швейцарських франків (11 млн дол).

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, уряд схвалив проєкт додаткової угоди N 1 до Грантової угоди між Україною та Швейцарією щодо проєкту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України.

"Додаткова угода передбачає надання грантової допомоги урядом Швейцарії для продовження реалізації проєкту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України та окреслює умови залучення грантової допомоги", - повідомив Мельничук.

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Кошти гранту у розмірі 10 мільйонів швейцарських франків будуть спрямовані на закупівлю рейкових скріплень у швейцарського постачальника для потреб "Укрзалізниці".

Економічна правда

Укрзалізниця Швейцарія
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