Із НБУ йде директор департаменту відкритих ринків

Олексій Лупін фото: нбу

Олексій Лупін, який очолював Департамент відкритих ринків НБУ, завершив роботу в Національному банку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У зв'язку з цим Національний банк здійснюватиме пошук та відбір кандидатів на посаду директора Департаменту відкритих ринків", - йдеться у повідомленні.

До сфери відповідальності майбутнього очільника цього департаменту належатиме, зокрема:

Реклама:

здійснення оперативного аналізу та прогнозування, забезпечення процесу регулювання грошово-кредитного та валютного ринків, моніторингу стану внутрішнього і зовнішнього фінансових ринків, міжнародних резервів;

проведення Нацбанком операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи та здійснення валютних інтервенцій;

проведення Нацбанком на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки;

управління міжнародними резервами України та нерезервними активами Нацбанку в іноземній валюті та монетарному золоті;

нормативно-методологічне забезпечення інструментів (засобів та методів) упровадження монетарної політики, валютного регулювання, функціонування фондового ринку в межах повноважень центрального банку, валютного нагляду;

проведення операцій з обслуговування державного боргу, пов’язаних з розміщенням державних цінних паперів, які емітуються у вигляді облігацій внутрішніх державних позик, депозитарне обслуговування обігу та розміщення яких здійснює Національний банк;

проведення операцій з купівлі/продажу цінних паперів відповідно до нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку або за дорученням його клієнтів.

Департамент відкритих ринків входить до блоку "Ринкові операції", керівництво яким за вертикаллю підпорядкування здійснює заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Обов’язки директора Департаменту відкритих ринків до призначення нового керівника виконуватиме начальник управління оперативного регулювання грошово-кредитного ринку цього департаменту Олександр Арсенюк.

Олексій Лупін пропрацював у НБУ 26 років. З 2020 року він очолював Департамент відкритих ринків. До цього впродовж шести років працював начальником відділу операцій на фінансових ринках цього ж департаменту.

Реклама:

Економічна правда