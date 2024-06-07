МОЗ просить виробників зменшити вміст солі в хлібі
П'ятниця, 7 червня 2024, 18:10 -
Міністерство охорони здоров'я пропонує виробникам поступово зменшувати вміст солі у хлібобулочних виробах.
Про це повідомляється на сайті МОЗ.
МОЗ пропонує українським виробникам хліба розглянути такі заходи:
- Зменшити кількість солі в хлібі та хлібобулочних виробах до рівня не більше ніж 0,9 г на 100 г. Це можна робити поступово, щоби споживачі звикали до менш солоного смаку (як це було, наприклад, у Фінляндії).
- Підвищувати смакові якості випічки в інший спосіб, наприклад, використовувати трави та спеції або навіть ферментовані продукти, що може допомогти компенсувати зменшення солі.
"Реалізація цих заходів допоможе знизити загальне споживання солі, сприяти здоровому харчуванню та зниженню рівня неінфекційних захворювань", - йдеться в повідомленні МОЗ.
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Там також додали, що зменшення споживання солі допомогло б запобігти поширенню неінфекційних захворювань, які щороку спричиняють близько 80% передчасних смертей в Україні.
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