В "Укрзалізниці" розповіли, за рахунок чого зменшать споживання електроенергії

Укрзалізниця зменшить споживання електроенергії за рахунок перегляду графіка руху приміських електропоїздів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів.

Так, Укрзалізниця впродовж червня тимчасово корегує графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно.

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"Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут", - йдеться в повідомленні.

Перші зміни в розкладі відбулися вже з 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць. Пізніше відповідні зміни будуть запроваджені на Південно-Західній та Південній залізницях.

Нагадаємо:

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"Укрзалізниця" планує реалізувати в різних регіонах України проєкти для генерації електроенергії. Йдеться про десятки об’єктів розподіленої генерації загальною потужністю до 250 МВт.

"Укрзалізниця" з метою зменшення споживання електроенергії вимкнула у пікові години підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни, зокрема Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.

Економічна правда