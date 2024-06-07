Заволоділи майном "Київміськбуду" на 280 мільйонів: правоохоронці викрили незаконну схему

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора власнику групи товариств та директору одного з цих товариств повідомлено про підозру у протиправному заволодінні майном ПрАТ "ХК "Київміськбуд" на 282 млн грн.

Про це повідомляє офіс Генерального прокурора.

"Також службовцю Держподаткової служби та керівнику управління одного з відділень банку повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України), а податківцю ще й у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (ч. 2 ст. 362 КК України)", - заявили у пресслужбі.

За даними слідства, власник групи товариств організував схему заволодіння нерухомістю ПрАТ "ХК "Київміськбуд". До оборудки він залучив директора одного з товариств, а також службових осіб податкової служби і банківської установи.

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Спочатку, без відома забудовника, за підробленими документами власник та директор товариства продали майнові права на об’єкти нерухомості в чергах будівництва, а в подальшому продали ці права підконтрольним особам. Працівники податкової та банку надавали службову інформацію, яка допомогла реалізувати схему заволодіння майном.

Таким чином підозрювані заволоділи нерухомістю, що належала ПрАТ на понад 282 млн грн.

Організатору оборудки обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 282,6 млн грн. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним.

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Економічна правда.