"Українська бронетехніка" поставила бронетранспортери М113 для бригади Нацполіції "Лють"

На сьогодні це одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі. Зараз стоїть на озброєнні 44 країн. За більше ніж півстоліття виготовлено 80 тисяч її одиниць у понад 40 модифікаціях.Вага бронетранспортера — 11 440 кг, на ньому можуть пересуватися двоє членів екіпажу та 11 пасажирів. Потужність двигуна М113 — 265 к.с., швидкість — 61 км/г. Броня забезпечує круговий захист від куль калібру 7,62, лобова частина — 12,7.