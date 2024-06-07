Воєнні відео на дитячому каналі: Росія втручається в європейські ефіри

Bloomberg

Європейські супутникові компанії місяцями страждають від втручання в ефіри з Росії, що призводить до переривання і навіть трансляції російських військових відео на дитячому телеканалі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

З середини березня принаймні три супутники французького оператора Eutelsat SA зазнали серйозних втручань з боку Росії. Перебої на цих телеканалах тривали до кінця травня.

У двох випадках - 28 березня та 17 квітня - втручання замінило програму дитячого розважального каналу BabyTV компанії Walt Disney Co. на російські військові відео. У результаті нідерландський кабельний оператор Ziggo видалив BabyTV зі своєї пропозиції для перегляду.

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"Втручання було чітко ідентифіковане як таке, що походить від великих наземних станцій, і тому має бути зафіксоване та відстежене російськими властями", - йдеться в листі французького Національного агентства частот (ANFR) до Ради з радіорегламенту, міжнародного регулятора телекомунікацій.

Речник Міжнародного союзу електрозв'язку, агентства ООН, яке координує глобальний розподіл радіочастот і супутникових орбіт, заявив, що звіти будуть обговорюватися на наступному засіданні Ради з радіорегламенту 24-28 червня.

"Група Eutelsat повністю усвідомлює навмисне радіочастотне втручання ззовні, яке періодично впливає на деякі послуги", - йдеться в електронній заяві речника французької компанії. "Команди Eutelsat Group працюють у співпраці з відповідними регуляторними органами і повністю займаються цим питанням".

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На тлі вторгнення в Україну Росія намагається порушити роботу різних європейських систем зв'язку, перевіряючи готовність Європейського Союзу та НАТО. У квітні Естонія та Фінляндія звинуватили Москву в глушінні GPS-сигналів, що порушує польоти та морський рух.

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Економічна правда.