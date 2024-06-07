Кількість заяв на "єВідновлення" від мешканців Харківщини зросла майже на 50%

Харківська ОВА

У Харківській області кількість заяв на відшкодування за пошкоджене житло зросла на 50% через посилення обстрілів.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк "Економічній правді".

"Через те, що ворог останнім часом тероризує ракетними атаками і авіабомбами мешканців Харківщини набагато сильніше, вони змушені подаватись на компенсацію ще активніше - людям потрібно вирішувати питання з житлом, ми це прекрасно розуміємо, тож держава допомагає і буде допомагати. Нині ми бачимо, що з кінця січня по кінець травня цього року кількість поданих заяв за пошкоджене житло на Харківщині збільшилась на 43%. Але за знищене ще більше - на майже 50%", - констатувала Шуляк.

За її словами, з перших днів роботи програми саме Харківщина була сумним лідером за кількістю отриманих заяв на компенсацію і за пошкоджене, і за знищене житло, випереджаючи навіть Донеччину і Київщину. Так, станом на кінець травня громадяни, чиє житло було пошкоджено або знищено вже подали більше ніж 42 тисячі заяв. Це близько 40% від загальної кількості заяв, отриманих від громадян з усієї України.

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Парламентарка додала, що станом на сьогодні в рамках програми єВідновлення для мешканців Харківщини вже погоджено більше 2,5 млрд гривень. І за період з кінця січня по кінець травня ця сума збільшилась на 30%.

Олена Шуляк також налогосила, що сума погоджених виплат для компенсацій мешканцям Харківщини становить 12% від загальної суми погоджених коштів по всій Україні, яка нині вже перевищила відмітку у майже 20 млрд гривень.

"Так, станом на 12 квітня вона складала майже 15 млрд гривень, тобто зросла на 33%. Але станом на 29 січня українцям погодили 8,5 млрд гривень, тобто зростання 122%", - повідомила Олена Шуляк.

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Нардепка також наголосила, що днями загальна площа знищеного житла, по якому подано заяви на компенсацію єВідновлення, перетнула відмітку у 1 млн квадратних метрів. Наприкінці січня цей показник становив 674 тис кв метрів. Тобто, загальна площа знищеного житла, власники якого подались на компенсацію, збільшилась на 63%.

Економічна правда.