Аграрії цьогоріч отримали банківських кредитів на майже 51 мільярд

Понад 7 тисяч українських агрогосподарств поточного року отримали майже 51 мільярд гривень банківських кредитів, з них 21 млрд - за програмою "Доступні кредити 5-7-9".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"З початку року 7 630 агрогосподарств отримали майже 51 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 4 521 господарство профінансовано на 21,3 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської області – 14 млрд грн виділено для 715 підприємств.

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Аграрії Кіровоградщини отримали 3,1 млрд грн для 928 підприємств, Дніпропетровщини – 3,1 млрд грн для 563, Львівщини – 3 млрд грн – для 465, Тернопільщини – 2,9 млрд грн для 291, Вінниччини – 2,9 млрд грн – для 727, Полтавщини – 2,7 млрд грн для 429, Одещини – 2,6 млрд грн для 628.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства Київської області – 2,6 млрд грн для 422 господарств.

Економічна правда.

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