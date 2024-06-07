В Мінцифри пояснили, чому виникають проблеми зі зв’язком під час відключення світла

Під час відключень електроенергії люди масово переходять на мобільний інтернет. Це призводить до різкого зростання навантаження на мережі мобільних операторів, що, своєю чергою, спричиняє проблеми зі зв'язком.

Про це повідомив директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик в етері телемарафону "Єдині новини".

"В Україні мережа побудована таким чином, що більшість користувачів використовують доступ до інтернету через фіксовану мережу, решта через мобільний зв’язок. При цьому 80% використання трафіку відбувається саме через фіксовану wifi мережу", – Мацик.

За його словами, в момент відключення електроенергії мобільні телефони користувачів перемикаються на стільникові дані, чим врази збільшують навантаження на вежі мобільних операторів.

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Відповідно, оператори просто не здатні впоратись зі значним зростання кількості користувачів мобільного інтернету. Як наслідок починають виникати проблеми зі зв’язком.

Водночас частотний ресурс мобільних операторів, від якого залежить пропускна здатність мережі, є обмеженим і його не можна просто так збільшити.

У Мінцифри наголошують, що громадяни самі мають подбати про стабільну роботу фіксованої мережі у себе вдома. Для цього потрібно звернутись до провайдера і з’ясувати, який час він підтримує мережу під час знеструмлення. Для тих, кому важливо постійно мати постійне підключення до інтернету, необхідно перейти на технологію xPON.

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Додається, що наразі 1400 провайдерів в Україні пропонують підключення енергоефективної технології xPON.

Нагадаємо:

ЕП розпитала у трьох мобільних операторів України: Київстар, Vodafone та Lifecell наскільки готові їхні мережі до нових віялових відключень, чому під час відсутності світла погіршується якість зв’язку та як навіть за умов тривалої відсутності електроенергії постійно залишатися на зв’язку.