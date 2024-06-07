Ціни на нафту зростають на тлі запевнень ОПЕК+

Ціни на нафту зросли завдяки запевненням членів ОПЕК+ Саудівської Аравії та Росії про готовність призупинити або скасувати угоди щодо скорочення видобутку, але ринки рухаються до третього тижня втрат поспіль.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2 центи до $79,89 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 4 центи до $75,59.

"Ціни на нафту змогли відновити деякі позиції за останні кілька днів, спираючись на певні запевнення ОПЕК+ щодо їхнього останнього рішення щодо поставок", - сказав Йеп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Реклама:

"Ми можемо очікувати, що ціни на нафту коливатимуться навколо рівня $76-$80, оскільки настрої намагаються стабілізуватися в очікуванні сигналів для наступного кроку."

Ціни зросли в четвер, коли Саудівська Аравія та Росія намагалися заспокоїти ринки щодо угод про постачання. Але вони прямують до третього тижня зниження поспіль після того, як аналітики розцінили зустріч ОПЕК+ у неділю як сигнал про зростання пропозиції, що є негативним для цін.

Організація країн-експортерів нафти та союзники, включаючи Росію, домовилися продовжити більшість скорочень видобутку до 2025 року, але залишили місце для поступового скасування добровільних скорочень від восьми членів.

Реклама:

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив у четвер, що ОПЕК+ може призупинити або скасувати добровільне збільшення видобутку, якщо вирішить, що ринок недостатньо сильний.

Економічна правда.